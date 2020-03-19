ESNAFTAN 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ - Son Dakika
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ESNAFTAN 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ

13 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da bazı esnaflar da yaptıkları işe göre koronavirüs tedbirleri almaya devam ediyor.

ESNAFTAN 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da bazı esnaflar da yaptıkları işe göre koronavirüs tedbirleri almaya devam ediyor. Bir otoyıkamacı yıkadığı araçları özel solüsyonla dezenfekte ederken, berberde de çalışanlar ile müşteriler maskeli önlem alıyor.

"KRİZ SÜRESİNCE ÜCRETSİZ OLARAK UYGULUYORUZ"

Fatih'te oto yıkamacılık yapan Ahmet Odabaş, "Bu salgını çok ciddiye almak lazım. Herkes de ciddiye alıyor zaten. Biz de personelimizi korumak adına, kendimizi korumak adına artı taşıyıcı olmamak için bir takım önlemler aldık. Yapabildiğimiz kadarıyla eldiven, maske artı araç temizliği ile uğraşıyoruz. Bir de dezenfekte edebileceğimizi düşündük, hesapladık araştırdık ve araçların dezenfektesini başlattık. Uygulamayı ücretiz yapıyoruz. Herkesin bir fedakarlık yapması lazım. Bu krizin sağlıklı atlatılabilmesi için biz de bunu yapabiliyoruz. Kriz süresince biz bunu ücretsiz olarak gelen arabalara uyguluyoruz. Vatandaşlarımız çok memnunlar, takdir ediyorlar. Uygulamayı gerekirse 3 ay 5 ay devam ettireceğiz" dedi. Arabasını yıkamaya gelen bir vatandaş ise dezenfekte işleminin ücretsiz olmasından memnun olduğunu söyledi.

ÇALIŞANLAR İLE MÜŞTERİLER MASKE TAKIYOR

Beyoğlu Kasımpaşa'da berber dükkanı bulunan Erdinç Doruk da, "Korktuğumuz için koronavirüs için önlem almaya çalışıyoruz. Hem maske takarak eldiven giyerek vatandaş olarak görevimizi yerine getiriyoruz. Müşterilerimizi de gayet memnun" dedi. Traş olamaya gelen bir müşteri de uygulamadan memnun olduğunu, tüm berberlerde yapılması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Dezenfekte uygulaması yapılan yıkamacıdan görüntü

Aracı yıkanan müşteri ile röp

Oto Yıkama sahibi ile röp (Ahmet Odabaşı)

Berber dükkanından görüntü

Maske ve eldiven takan berber dükkanı çalışanlarının görüntüsü

Müşterilerin maske takması

Müşteriler ile röp

Berber ile röp (Erdinç Doruk)

Genel ve detaylar


İstanbul, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:29 Kaynak: DHA

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