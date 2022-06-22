Esnaftan motosiklet hırsızına Osmanlı tokadı - Son Dakika
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Esnaftan motosiklet hırsızına Osmanlı tokadı

22.06.2022 10:13

Antalya'da bir esnaf, yaklaşık 20 bin TL değerindeki motosikletini çalan hırsızı Osmanlı tokadı ile etkisiz hale getirip aracını geri aldı.

Antalya'da bir esnaf, yaklaşık 20 bin TL değerindeki motosikletini çalan hırsızı Osmanlı tokadı ile etkisiz hale getirip aracını geri aldı. Hırsızlık anı ve hırsızın yediği Osmanlı tokadı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra meydana gelen olayda esnaf Mazlum Akbulut (55), paket servis ve gündelik işlerinde kullandığı motosikleti her zamanki gibi aynı yerine park etti. Motosikleti gözüne kestiren bir genç, Akbulut'un ayrılmasının ardından aracı sürükleyerek götürmeye başladı. Hırsızı fark eden Akbulut, kısa sürede arkasından yetiştiği genci attığı tokatla etkisiz hale getirdi. Neye uğradığını şaşıran hırsız kargaşadan yararlanıp ara sokaklara girerek kaçarken, yaşananlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlın motosikleti götürmesi, Akbulut'un koşarak tokat atması ve hırsızın ara sokaklarda koştuğu anlar yer aldı.

"PENCEREDEN BAKTIM BİSİKLET GİDİYOR"

Esnaf Mazlum Akbulut, motosikleti genelde paket serviste kullandıklarını söyleyerek, "İş yerimin yanındaki büfeden bir şeyler alıyordum. Pencereden baktım benim elektrikli bisikleti biri sürükleyerek götürüyor. Hemen önümden geçti, arkasından koştum, kuyumcunun önünde yakaladım. Bir tokat attım, bisiklet düşmesin derken o da kaçtı. Nereye götürüyorsun diye sordum, 'Sinan ağabey istiyor' dedi. Yakalayamadım, sokak arasına kaçtı" dedi.

20 bin TL değerindeki motosikletini 3-5 saniye içinde kurtarabildiğini dile getiren Akbulut, "Yoksa gidiyordu. Elektrikli bisiklet park halindeydi. Hırsız nasıl tecrübeliyse kontak anahtarı sanki takılı gibi koşturuyordu. Ben sürerken o kadar hızlı gidiyorum. Tokadı vurunca bir de 'Neden vuruyorsun ağabey' dedi, sanki haklı gibi" diye konuştu.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esnaftan motosiklet hırsızına Osmanlı tokadı - Son Dakika

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