Esnaftan sanayi sitesindeki yüksek kira ve aidat zammına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaftan sanayi sitesindeki yüksek kira ve aidat zammına tepki

08.06.2022 17:59
Esnaftan sanayi sitesindeki yüksek kira ve aidat zammına tepki

Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi esnafı, kira ve aidatlara yapılan zammın 'yüksek' olduğu gerekçesiyle protesto eylemi yaptı.

Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi esnafı, kira ve aidatlara yapılan zammın 'yüksek' olduğu gerekçesiyle protesto eylemi yaptı. Yönetim binası önünde toplanan esnaf, düzenleme yapılmasını istedi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi esnafı, 'yüksek aidat ve kira' gerekçesiyle toplandı. Yönetim binası önünde toplanan esnaf, yapılan zamları protesto etti. Esnaf, aidatların 350 TL'den 710 TL'ye, kiraların ise 5 bin TL'den 15 TL'ye kadar yükselmesine tepki gösterdi. Toplanan esnaftan bir grup yönetimle görüşerek, kendilerini zora sokmayacak şekilde zam yapılmasını talep etti. Ancak görüşmeden herhangi bir olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sanayi esnafı, cuma günü bir daha toplanma kararı aldı.

Konu ile ilgili konuşan esnaflardan Yaşar Temel, "20 yıldır bu sanayide esnafım. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sitemizde dükkan kiraları, aidatlar fahiş bir şekilde artmaya başladı. Normalde piyasaya göre değil, yöneticilerin baskısından kaynaklanan bir durum. Yani yöneticiler bizzat dükkan sahiplerini arayarak, kiraların, aidatların ve emlak fiyatlarının yükselmesini talep ediyor. Büyük bir rant var. Toplandık ama çözülmedi." diye konuştu.

"Kiralar yüzde yüzün üzerine çıktı"

Aidat ve kiraların yüzde yüzün üzerine çıktığını anlatan esnaf Mustafa Kaştan, "İki üç tane dükkanı olanlar diğer dükkan sahiplerinden vekalet alıp, söz hakkına geçmişler. O yüzden hiçbir toplantıdan haberimiz yok, konularla ilgili bilgimiz yok ama aidatlar, kiralar yükseliyor. Aidat 350 liradan 710 TL gibi bir rakama yükseldi. Orada toplandık, sorunlarımızı söyledik. Kiralar yüzde 100 ya da yüzde 200 artışa geçti. Kiraların makul fiyata olması, aidatların makul fiyata olmasını istiyoruz ki, biz de müşteriye makul fiyat verelim" şeklinde anlattı.

Duruma tepki gösteren Mehmet Şimşek de, "Site yönetimindeki bazı kişiler ve iki tane emlakçı var. Onlar dükkan sahiplerini arayıp kiraların yüzde yüzün üzerine çıkartıyorlar. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Kiralar 2 bin-5 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar isteyenler var. Burada yüzlerce esnaf bundan sıkıntı yaşıyor. Aidatlar 350'den 710 TL'ye çıktı. İki seneden beridir böyle, pandemide bile zam yaptılar" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı Bağlar Belediyesi'nden park ve çevre düzenlemesi Bağlar Belediyesi'nden park ve çevre düzenlemesi
Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esnaftan sanayi sitesindeki yüksek kira ve aidat zammına tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaftan sanayi sitesindeki yüksek kira ve aidat zammına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement