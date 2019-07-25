Son Dakika Haberleri: Esnaftan şemsiyeli duyarlılık
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Esnaftan şemsiyeli duyarlılık

2 gün önce

Antalya'da bankta yatan bir kişiyi esnaf, güneşten etkilenmesin diye şemsiye ile korudu.

Esnaftan şemsiyeli duyarlılık, System.String[]
Antalya'da bankta yatan bir kişiyi esnaf, güneşten etkilenmesin diye şemsiye ile korudu.

Antalya'nın en işlek caddelerinden Şarampol'de, bir kişi aşırı yorgunluktan bank üzerinde yatmaya başladı. Kısa sürede uyuyan kişinin üzerine ilerleyen saatlerde güneş ışınları vurmaya başladı. Çevredeki duyarlı esnaf, yüksek nemle birlikte 40 dereceye ulaşan sıcaklık altında yatan kişinin, etkilenmemesi için baş bölgesindeki saksıya şemsiye açtı. Esnafların bu davranışı takdir toplarken, caddeden geçenler şemsiye altında yatan kişiye meraklı gözlerle baktı. - ANTALYA
Şemsi Tebrizi, Antalya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
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