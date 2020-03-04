Esnaftan SİHA ve İHA için TSK'ya büyük bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaftan SİHA ve İHA için TSK'ya büyük bağış - Son Dakika

Esnaftan SİHA ve İHA için TSK'ya büyük bağış

6 saat önce

Adıyaman'da bir esnaf, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na, İHA ve SİHA yapımında kullanılmak üzere 100 bin TL bağışladı.

Esnaftan SİHA ve İHA için TSK'ya büyük bağış, System.String[]

Adıyaman'da bir esnaf, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na, İHA ve SİHA yapımında kullanılmak üzere 100 bin TL bağışladı.


Suriye'nin İdlib şehrinde 33 askerin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarı gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırdı. Türk ordusunun Suriye'de verdiği mücadelede önemli bir görev üstlenen SİHA ve İHA'ların üretimi için vatandaşlar da destekte bulunuyor.


Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki ağabeyi ile beraber esnaflık yapan Metin Karakuş, hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na 100 bin TL bağışta bulundu. Kahta ilçesinde pastane ve susam işleme tesisi işleten Metin Karakuş, İdlib'de şehit verildiği için çok üzüldüklerini, yerli ve milli hava savunma sistemlerinin, SİHA ve İHA'ların önemli görevlerde kullanılmasıyla da gururlandıklarını dile getirdi.


Dükkanının bulunduğu caddede dev Türk bayrağı asan Metin Karakuş, TSK'ya katkı sunmak için ağabeyleri ile istişare ettiğini belirterek, "Malumunuz geçen günlerde 36 tane şehit haberi aldık. Millet olarak bizi yaraladı. Çok üzüldük. Bu durumdan dolayı ağabeylerimle beraber devletimize, askerimize nasıl bir katkı sağlarız, elimizden ne gelebilir diye düşünürken yerli ve milli olan İHA ve SİHA'larımızın kahraman ordumuza asker kardeşlerimize faydalarını görmezlikten gelemezdik. Bizim de bir katkımız olsun diye Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na 100 bin liralık para bağışında bulunduk. Bizleri bu seviye getiren Rabbimize ve devletimize şükürler olsun. Biz bize düşeni yerine getirmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün ve bugünden sonra da şanlı ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Gelecek nesillere de aktaracağız. Rabbim ülkemizi ve devletimizi daim eylesin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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