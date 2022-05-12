Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

12.05.2022 20:56

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçedeki bir esnafı silahla tehdit edilerek para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden A.E.Y. ile U.D. savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen V.Ö, K.H.O. ve T.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.Y. ile Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye ilçesinde 10 Mayıs'ta, bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Fethiye, Muğla, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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