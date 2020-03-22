Esnaftan tedbir önerileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Esnaftan tedbir önerileri - Son Dakika Ekonomi

Esnaftan tedbir önerileri

6 saat önce

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işletmeler için alınması gereken tedbirler konusunda öneriler getirerek, işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve...

Esnaftan tedbir önerileri, System.String[]

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işletmeler için alınması gereken tedbirler konusunda öneriler getirerek, işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek sağlanması gerektiğini bildirdi.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı devlet ve millet dayanışmasının önem arz ettiğini ifade ederek, zor günlerde insanların birbirlerine karşı azami seviyede dayanışma ve hoşgörü göstermelerinin gerekliliğini vurguladı.

Salgına karşı alınan tedbirleri desteklediklerini belirten Çelikus, salgının ardından esnaf ve KOBİ'lerin altından kalkamayacağı bir tabloyla karşılaşmamaları için bazı tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.

Çelikus, ivedi bir şekilde alınması gereken tedbir önerilerini şöyle sıraladı:

" - İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli,

İşletmelerde çalışan personelin su, elektrik, doğal gaz ve telefonlarının kesilmemesi ve ödeme tarihi gelmiş faturalarının ödemeleriyle kredi kartı borçlarının ve kredi taksit ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmeli,

Devletin kiracısı konumundaki işverenlerin kira ödemelerine kolaylık getirilmeli,

Çek ödemelerine yönelik idari ve hukuki işlem en az 1 ay ötelenmeli,

Günlük veya haftalık yevmiye ile çalışan kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin mağdur olmaması için, İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanmalı,

Süresi dolan veya yenilenmesi gereken idari ve ticari işlem ve belgelerin süreleri uzatılmalı,

e-haciz işlemleri 3 ay durdurulmalı."

Mahmut Çelikus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar
Mikroplar kırılsın diye, madeni paraları fırına sürüyor Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı         
00:08
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu         
12:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaftan tedbir önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]