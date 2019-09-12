Esnaftan "Tek şerit" çağrısı

Hakkari Şenler Öteli bitişiğinde tek şerit olan yolun sürücüler tarafından çift şerit olarak kullanılmasına bina sahipleri ile sokak esnafı tepki gösterdi.



Hakkari'nin Gazi Mahallesinde bulunan Şenler Oteli bitişiğinin tek şerit olan 1104'nolu ara sokağı sürücüler tarafından çift şerit olarak kullanması üzerine yaşanan trafik sıkışıklığı bina sahiplerinin ve esnafın tepkisine neden oldu. Gündüz saatlerinde araç geçişinin artması sokağın içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olurken, karşı karşıya gelen araçların trafiğin durmasına ve araç kuyruklarının oluşmasına yol açıyor.



"Tek şerit olmasını istiyoruz"



Kimi zaman gergin anlara sahne olan bu durumun artık yaşanmamasını isteyen sokak esnafı, belediye yetkililerine yolun tek şerit olması çağrısında bulundular. Ayrıca bina sahipleri ve esnaflar, Gazi Mahallesinden yıl boyunca ara sokağa akan gelişi güzel suyunda kesilmesini veya bir kanal yaptırılarak akışının kanala yönlendirilmesini istiyor.



Zabıta müdürlüğü ekipleri, yolun tek yönlü olduğunu ifade ederek, il trafik komisyonuyla yapacakları toplantı sonrası yolun tekrardan tek şeritli olması için öneride bulunacaklarını söylediler. - HAKKARİ