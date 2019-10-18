Son Dakika Haberleri: Esnaftan temizlik işçisine plaket
Son Dakika Güncel Esnaftan temizlik işçisine plaket

Esnaftan temizlik işçisine plaket

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir grup esnaf, çalışmasından memnun oldukları Kırıkhan Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ümit Atan'ı plaket verdi.

Esnaftan temizlik işçisine plaket, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir grup esnaf, çalışmasından memnun oldukları Kırıkhan Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ümit Atan'ı plaket verdi.


Cumhuriyet Mahallesinde her gün belirli saatlerde gelerek caddeyi süpüren ve çöpleri alan Ümit Atan, ilk defa birilerinin yaptığı çalışmayı takdir ettiğini söyledi. Ümit Atan, "Bana gösterilen çalışma alanımı her zaman temiz tutmaya çalıyorum. Yaptığım bu çalışmaları beğenip beni plaketle onurlandırdıkları için esnafımıza çok teşekkür ederim" dedi.


Kırıkhan Kapalı Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Turan İnci, Ümit Atan'ın işini yapmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Böyle çalışan kardeşlerimizin Allah sayılarını attırsın. Mahallemizin temizlik açışından hiç bir sorunu yok. Ümit Atan, kardeşimizin bu çalışması diğer arkadaşlarımıza da örnek olur inşallah" diye konuştu. - HATAY

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
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