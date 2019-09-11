Esnaftan topladığı altınlarla kaçan şüphelinin çalışanı da tutuklandı

Konya ve İstanbul'daki sarraf ile kuyumculardan, "sattıktan sonra geri ödeme" vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştıktan sonra İstanbul'da yakalanıp hakkında tutuklama kararı verilen sarraf M.G'nin çalışanı da tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.G'nin yanında çalışan M.A.D'nin daha önce verdiği ifadeler çelişkili bulununca çalışma başlattı.

M.A.D'nin ifadesinde, "Sabah işe gelip, akşam evime gittim. Sabah uyandığımda böyle bir olay olduğunu duydum. Bir şey bilmiyorum" dediği ancak iş yerinin olduğu bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde, M.A.D'nin akşam iş yerinden çıkmadığı tespit edildi.

Polis, bulduğu bir diğer kamera görüntüsünde ise M.A.D'nin, M.G'nin valizini taşımaya yardım ettiğini saptadı.

M.A.D, söz konusu tespitler üzerine polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra M.G'nin altınları toplamasına yardımcı olduğunu itiraf etti.

İlk ifadesinde "korktuğu" için yalan söylediğini iddia eden şüpheli, emniyetteki ifadesinde şunları anlattı:

"5-6 yıldır orada (kuyumcuyu kastederek) çalışıyorum. M.G, benden altınları toplamak için yardım istedi. Tahminim 10 kilo kadar altını beraber topladık. Bana 'sıkılıp bunaldığını, gidip tekrar geri geleceğini' söyledi. Benim de onunla birlikte gitmemi istedi ancak ben gitmedim. Bana 'Bir işte çalışma, ben dönünce bakarız.' dedi. Sonra beni yol üzerinde bırakıp kendisi gitti. Altınları nereye koydu, ne yaptı bilmiyorum."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık, yardım ve yataklık" suçlamalarıyla tutuklandı.

Olay

Konya'da merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G, kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödemek şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın almış, yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak 24 Temmuz'da kayıplara karışmıştı.

Şüpheli, olaydan 4 gün sonra 28 Temmuz'da İstanbul'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.