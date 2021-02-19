Esnaftan topladığı yiyecekleri sokak köpeklerine dağıtıyor - Son Dakika
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Esnaftan topladığı yiyecekleri sokak köpeklerine dağıtıyor

19.02.2021 08:37

Esnaftan topladığı yiyecekleri sokak köpeklerine dağıtıyorAFYONKARAHİSAR'da esnaflık yapan Salih Sayır (37), pandemi nedeniyle özellikle hafta sonları iş yerleri kapanınca yiyecek bulmakta güçlük çeken sanayi sitesindeki sokak hayvanları için seferber oldu.

Esnaftan topladığı yiyecekleri sokak köpeklerine dağıtıyor

AFYONKARAHİSAR'da esnaflık yapan Salih Sayır (37), pandemi nedeniyle özellikle hafta sonları iş yerleri kapanınca yiyecek bulmakta güçlük çeken sanayi sitesindeki sokak hayvanları için seferber oldu. Kasaptan, balıkçıdan ve tavukçudan topladığı artıkları sokak hayvanlarına dağıtan Sayır, Diğer vatandaşlarımızın da bizi görerek, sokak hayvanlarına yardımcı olmalarını istiyoruz dedi.

Afyonkarahisar'da tatlıcılık yapan Salih Sayır, boş vakitlerinde İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki sokak köpeklerine mama ve yiyecek götürüyor. Sanayi sitesinde esnaflık yapan Muhammet Uysal'ın da kendisine destek verdiği Sayır, belirli noktalarda hayvanları besliyor. Sayır'ın aracını bilen sokak hayvanları ise onun geldiğini görünce koşarak yanına geliyor. Sanayi sitesindeki esnafın takdirini toplayan Salih Sayır, diğer vatandaşlara örnek olmak için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

'ÖRNEK OLUŞTURALIM İSTEDİK'

Sanayi sitesindeki esnafın pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle işletmelerini kapattıkları için sokak hayvanlarına bakan olmadığını belirten Salih Sayır, Bu soğuk kış günlerinde pandemide de cumartesi- pazar yasak olunca sanayide esnaf iş yerlerini kapattığında bu sokak hayvanları aç kalıyor. O yüzden biz de böyle bir etkinlik yapalım dedik. Aracımıza paylarımızı aldık, mamamızı aldık. Sanayinin birçok bölgesinde mamamızı ve payımızı sokak hayvanlarına dağıttık. Örnek oluşturalım istedik. Diğer vatandaşlarımız da bizi görerek, bundan esinlenerek sokak hayvanlarına yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu soğuk kış gününde sokak hayvanları gerçekten aç kalıyorlar dedi.

Esnaftan pay satın alan ve bu payları sokak hayvanlarına dağıtan Sayır, Tavukçudan aldığımız tavuk payları vardı, mama vardı, balıkçıdan aldığımız balık artıkları vardı, kasaptan aldığımızı kemik kırıntıları vardı. Onları birleştirdik 4-5 kasa, onları ikinci küçük sanayideki sokak hayvanlarına dağıttık diye konuştu.

'YERİ GELDİĞİ ZAMAN BİZ DE BAKIYORUZ'Sanayi sitesinde bir işletmede çırak olarak çalışan Furkan Çağrı Akbulut da, sokak hayvanlarına 2-3 ayda bir farklı kişilerin mama ve yiyecek getirdiğini belirterek, Sokak hayvanları kış aylarında üşüdükleri ve aç kaldıkları için çoğu esnaf da pandemiden dolayı kapattıkları için aç kalıyor. Bu yüzden bu değerli ağabeyimizin yemleri getirdiği için minnettarız dedi.

Kaynak: DHA
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