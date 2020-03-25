Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan - Son Dakika

Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tarım bayii tarafından sokakta vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı.

Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tarım bayii tarafından sokakta vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı. Ücretsiz dağıtım yapıldığını duyan vatandaşlar, dezenfektan alabilmek için sosyal mesafeyi koruyup sıraya girdi.


İlçe merkezinde bir tarım bayii tarafından korona virüs önlemlerine destek olmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şişelere dezenfektan doldurup evlerinin yolunu tuttu.


Ücretsiz dezenfektan almak için gelen vatandaşlardan Mustafa Çiftçi, "Vatana millete hayırlı uğurlu olsun, böyle evladı yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Bu insan, insanlık adına bir şeyler yapıyor. Bizde steril olalım, temiz olalım, evde kalalım. Allah bizleri bu musibetten kurtarır inşallah" dedi.


Mehmet Usluda, "Bu herkesin yapması gereken bir davranış. Dezenfektanı 50 liradan alıyorduk, şimdilerde 100 liradan satılıyor. Maskeler olsun, dezenfektan olsun fiyatını iki katı yaptılar. Esnafımıza bu ücretsiz hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


"Sıkıntıyı gördük, bedava dağıtalım dedik"


Tarım bayii işleten esnaf Bilal Gür, "Bu zor dönemde korona virüsü ile ilgili bütün dünyanın sıkıntısı var. Bizde kendi çapımızda bir şeyler yapmak için düşündük. Dezenfektan bulma konusunda karaborsacıların yüzünden vatandaşların sıkıntı yaşadığını gördük. Biz dezenfektanı insanlara bedava dağıtalım dedik. Çünkü sağlığın şakası yok" dedi.


"Rabbim bu korona virüsten ülkemizi, insanlığı, dünyayı biran evvel kurtarsın" diyen Gür, insanların evde kalması gerektiğini hatırlatarak, yaklaşık bin litre dezenfektan dağıtacaklarını kaydetti. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaftan vatandaşlara ücretsiz dezenfektan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]