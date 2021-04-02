'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor' - Son Dakika

'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'

02.04.2021 09:53
'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor', System.String[]

ERZURUM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zişan Duygu Alioğulları, pandemiyle çalışma hayatında önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

ERZURUM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zişan Duygu Alioğulları, pandemiyle çalışma hayatında önemli değişiklikler olduğunu söyledi. Dijitalleşme ve ardından salgınla birlikte esnek çalışma modelinin gündeme geldiğini belirten Alioğulları, "Çalışanların aslında en büyük sorunu görünmezlik. Herhangi bir fiziki ortamda çalışmamaları, çalışma arkadaşları ile temasa geçmemeleri, ekip ruhunun oluşmaması, onların kendilerini yalnız hissetmelerine yol açıyor" dedi.

Pandeminin çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açtığını belirten akademisyen Zişan Duygu Alioğulları, esnek çalışma modelinin yeni uygulama olduğunu söyledi. Covid-19 salgını dolayısıyla esnek çalışmaya geçildiğinde yöneticilerin 'çalışanlar, bireysel gelişim kursuna katılıyorlar' gibi düşünceye kapıldığını belirten Alioğulları, şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalarda görüldü ki çalışanlar, aslında üzerlerinde büyük baskı hissediyor çünkü hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki kişilerin, sevdiklerinin sağlıkları tehdit altında. Bu tehdit altında çalışmak, çalışanın verimliliğini yükseltmez tam tersine düşürür. Bu tehdidin yanına bir de çalışanların 'Acaba işten çıkarılır mıyım, işten atılır mıyım?' korkuları eklendi. Hem işten atılma korkusu hem sağlıkla ilgili tedirginlikler, çalışanların verimliliği üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. 327 çalışanın katıldığı araştırmada sorulan sorulardan biri; 'Kendinizi değerli hissediyor musunuz?'. Araştırma sonucunda katılımcıların yüzde 50'si yani 2 kişiden 1'i, kendisini değersiz hissediyor. Bu aslında çok büyük bir oran. Bunun yanında yine yapılan çalışmalarda çalışanların psikometrik rahatsızlıklar yani karın ağrısı, döküntü, baş ağrısı gibi çeşitli fiziksel rahatsızlıkları geçirdikleri, bunların oranının gittikçe arttığı görülmüş." 'KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSEDİYORLAR'Bu dönemde ödül- ceza usulünün çalışanı motive etmediğini anlatan Alioğulları, şöyle konuştu: "Çalışanların motivasyonu ve verimliliği üzerine yeni yollar, yaklaşımlar ve taktikler yapılması gerekiyor. Yeni dönemde hepimizin bildiği gibi dijitalleşme hayatımıza girdi. Bu dijitalleşme sonucunda esnek çalışma da gündemimize geldi. Çalışanların aslında en büyük sorunu görünmezlik yani herhangi bir fiziki ortamda çalışmamaları, çalışma arkadaşları ile bir temasa geçmemeleri, takım ya da ekip ruhunun oluşmaması, onların kendilerini yalnız hissetmelerine yol açıyor. Bu yalnızlık duygusuyla kendileri baş etmeye çalışıyorlar. Yine yapılan birtakım araştırmalara göre çalışanlara sormuşlar; 'Bu yalnızlık duygusuyla başa ederken, bireysel bir destek alıyor musunuz yoksa kendiniz mi başa çıkıyorsunuz?' diye. Aslında bireysel destek aradıklarını fakat çok da bulamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla yöneticilere bu Covid-19 döneminde çalışanları ile iletişime geçmelerini, özellikle onlarla diyalog halinde olmalarını öneriyoruz; ama bunu da çok sıkboğaz yapmadan gerçekleştirmeliler. Yani sürekli çalışanına 'Kendini nasıl hissediyorsun? Motivasyonunu düşürecek bir şeyin var mı?' gibi sorular yerine uygun dozda ve düzeyde çalışanları ile iletişime geçmeleri, kendilerini yalnız hissettirmemelerini istiyoruz."81 İLDEN 1200 KADINLA ANKETPandemi döneminde kadınların yükünün artığını belirten öğretim üyesi Alioğulları, esnek çalışma modeliyle hem iş hem de ev yükünün fazlalaştığını söyledi. 81 ilde 1200 kadının katıldığı ve telefonla yapılan çalışmayla ilgili de bilgi veren Alioğulları, "Bu çalışmada kadın çalışanlara şu sorulmuş; 'Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Ruhsal açıdan sağlıklı hissediyor musunuz?'. Covid-19 öncesinde buna 'Evet, ben kendimi iyi hissediyorum' diyen kadın çalışanların oranı, yüzde 79. Covid-19'dan sonra bu oran, yüzde 30'a düşüyor. Yani kendilerini gerçekten ruhsal açıdan, mental olarak iyi hissedemiyorlar. Bu da onların işlerine, motivasyonlarına yansıyor. Biz burada yöneticilere şunu öneriyoruz; iş- özel yaşam dengesini çalışanların kurabilmelerine fırsat vermeliler. Eğer bir destek almak istiyorlarsa bu desteği onlar vermeliler. Gerek kendileri gerek kurum bünyelerinde belki de devletin ya da belediyelerin yapabileceği danışmanlık hizmetleri olabilir. Bu süreçte yalnız değilsiniz. Herkes bunu yaşıyor. Mental olarak zihinsel olarak sağlıklı hissetmelerini sağlayabiliriz" dedi. 'PSİKOLOJİK SERMAYE'Akademisyen Alioğulları, dijitalleşme ve pandemi dönemiyle rutinleri ve çalışma şekilleri değişenlere şu tavsiyelerde bulundu: "Dijitalleşme, teknolojik yetkinlikler; biz hep yöneticilere yönelik birazcık konuştuk ve onlara tavsiyeler verdik ama çalışanlar açısından da bunlar önemli. Çalışanın dijitalleşmeye, bilgisayara, yazılıma dönük yeteneklere sahip olması önemli. İş dünyasında ayakta kalmak istiyorlarsa bunun yanında artık gelecek dünyasında sosyal yetkinlikler de önemli. Psikolojik sermayenin altında eğer kişi çevresi ile güçlü bağlar geliştirebiliyorsa umuda ve iyimserliğe sahipse düştüğü yerden kalkıp yürüyebiliyorsa kendini güvende hissedebiliyorsa çalışma hayatındaki bu kişilerin çeşitli zorluklarla karşılaştıklarında yılmadıklarını görüyoruz. Yani hem psikolojik sermaye, etkinlikler yüksek olacak hem teknik yetenekleri. İşte dijitalleşme ya da yazılım gibi yeteneklerinin yüksek olmasını çalışanlara öneriyoruz. Birazcık daha çevreleri ile iyi iletişim kurabilmelerini daha esnek düşünebilmelerini yine öneriyoruz. Bir Japon atasözünün dediği gibi 'Esneyen bambu, direnen meşeden iyidir'. Hem yöneticiler açısından hem de çalışanlar açısından tek noktaya takılıp kalmamalarını, farklı kapıları, alternatifleri de denemelerini öneriyoruz."'PANDEMİDE TANSİYON HASTASI OLDUM'  Erzurum'da, sürücü kursunda direksiyon hocası olarak çalıştığını söyleyen Deniz Deniz, "Pandemi döneminden sonra tabi ki işlerde de sıkıntı olunca maddi- manevi zorlandık. Benim gibi işten ayrılan çok insan oldu. Sınavlar iptal edildi, yazılılar kısmen devam etti ama direksiyonlar tamamen iptal edilmişti. Şu ara yine başladı ama önümüzde yine yasaklar var. Büyük ihtimal yine iptal edilecek. İnsanlarımız kurallara uymadığı sürece bu şekilde yaşamaya mecburuz. Mesela pandeminin bana en büyük zararı, düşünmekten tansiyon hastası oldum" diye konuştu. 'HER YER AÇIK HAPİSHANE GİBİ'

Pandemi öncesi resim kursuna gittiğini ve sosyalleştiğini anlatan Havva Tatar ise "Kurslarda birbirimizle sohbet ediyor, sosyalleşiyor, evimize mutlu dönüyorduk. Şimdi evdeyiz, dışarı çıkmaktan korkuyoruz, bize de bulaşacak, diye. Gerçekten psikolojimiz bozuldu. Artık her yer açık hapishane gibi oldu. Ev halkı da pandemi sebebiyle evde oldukları için bizler mutfaktan çıkamıyoruz. Sürekli yemek pişir, bulaşık yıka, çay, pasta servisi yap. Böyle olunca da bizim de iş yükümüz arttı" dedi.


'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'
'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'
'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'
'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıktı Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıktı MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı Konuğun Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu         
09:43
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı         
08:58
Okulda akılalmaz olay! Öğrenci Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı         
08:48
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı! 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı! 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı         
21:51
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 10:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei