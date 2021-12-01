"Esnek çalışma modeli depoların iş yükünü artırdı" - Son Dakika

Pandemide çalışma hayatına giren esnek çalışma modeli, şirketleri maliyet avantajı sunan hazır ofislere yöneltti. Hazır ofis tercih eden şirketlerin demirbaş eşyalarını depolarda barındırdığına dikkat çeken Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu "Esnek çalışma modeli depoların iş yükünü artırdı. Şirketler pandeminin yarattığı belirsizlikler nedeniyle eşyalarını depolarda tutarak geleceklerini güvence altına almak istiyor" dedi.

Pandemide çalışma hayatında giderek yaygınlaşan esnek çalışma modeli, hazır ofislerle talebi artırdı. Paylaşımlı ofis hizmeti veren br marka tarafından yapılan anket çalışmasına göre, her 4 şirketten 3'ü (yüzde 77) esnek çalışma modelini kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 56'sı esnek çalışma modelini benimsediklerini, yüzde 85'i bu modele uygun hazır ofis alanlarını değerlendireceğini belirtiyor. Ofis pazarına yönelik araştırmalar da esnek ofislerin ilk yatırım maliyeti ve operasyon giderleri açısından sağladığı avantajlarla şirketlerin yeni dönem stratejilerinin odağında yer aldığını gösteriyor. Hazır ofise geçerek geleneksel ofisini kapatan şirketler için depoların kurtarıcı görevi gördüğünü belirten Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Demirbaş eşyadan teknolojik altyapıya kadar kullanıma hazır çözümleri bir araya getiren hazır ofislerin sunduğu maliyet avantajı, şirketleri cezbediyor. Şirketler hazır ofise geçerken demirbaş eşyalarını da depolarda barındırmayı tercih ediyor. Hazır ofisin ve deponun maliyeti bir araya geldiğinde bir aylık geleneksel ofis kirasının yarısı bile etmiyor" dedi.

BELİRSİZLİKLER TALEBİ ARTIRIYOR

Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamının şirketlerin depo taleplerini artırdığını belirten Gümüşoğlu, "Şirketler hazır ofise yönelirken ofis eşyalarını satışa çıkarmak istemiyor. Depolar, şirketler için belirsizliklere karşı bir teminat sunuyor. Bugün hazır ofis ile esnek çalışma modelini benimseyen şirketler, eşyalarını depolarda tutarak geleceklerini garanti altına almak istiyor. Hazır ofislerin avantajlarından faydalanan şirketler, tüm olasılıkları hesaplayarak belirsizlikler nedeniyle geleneksel ofise dönüş için de B planlarını rafa kaldırıyor" diye konuştu.

ŞİRKETLER DEPO HİZMETLERİNDE GÜVEN ARIYOR

Şirketlerin depo seçimlerinde güven arayışlarının belirleyici olduğuna değinen Gümüşoğlu, "Şirketler eşyalarına yer bulamadıkları için değil, gelecekte bir gün yeniden kullanma ihtimalleri olduğu için depo hizmeti alıyor. Bu nedenle eşyaların kaybolması, nem gibi dış etkenler ya da su basması, yangın gibi nedenlerle eşyaların zarar görmesi ihtimaline karşı bu alanda uzman şirketler tercih ediliyor. Şirketler için eşyaları teslim etmeden önce eksiksiz bir sözleşme yapmak, sigortalı bir hizmet almak, kiralanacak deponun fiziki koşullarını yerinde görmek ve nem, ortam ısısı, kamera sistemi, yeterli alan, temizlik gibi ayrıntılar büyük bir öneme sahip bulunuyor. Depo Palas olarak Türkiye'de bir ilke imza atarak geliştirdiğimiz yeni nesil eşya depolama sistemiyle şirketlerin bu yöndeki beklentilerini karşılıyoruz. Eşyaların adrese teslimine kadarki tu¨m su¨reci nakliye ve depolama sigorta poliçeleriyle gu¨vence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.