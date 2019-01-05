Son Dakika Haberleri: Esnek çalışmayla 10 trilyon dolar katkı

Esnek çalışmayla 10 trilyon dolar katkı

52 dakika önce

Dünyada 16 ülkede esnek çalışma sistemine geçenlerin sayısındaki olası artış, karbondioksit seviyelerini 2030'a kadar her yıl 214 milyon ton düşürecek, işe gidiş-geliş sürelerinde 3.53 milyar saatlik bir tasarruf yapacak, küresel ekonomiye 10 trilyon dolardan fazla katkı sağlayacak.

Esnek çalışmayla 10 trilyon dolar katkı, System.String[]
Dünyada 16 ülkede esnek çalışma sistemine geçenlerin sayısındaki olası artış, karbondioksit seviyelerini 2030'a kadar her yıl 214 milyon ton düşürecek, işe gidiş-geliş sürelerinde 3.53 milyar saatlik bir tasarruf yapacak, küresel ekonomiye 10 trilyon dolardan fazla katkı sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05 

Ekonomi, Ekonomi
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