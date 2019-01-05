Esnek çalışmayla 10 trilyon dolar katkı

Dünyada 16 ülkede esnek çalışma sistemine geçenlerin sayısındaki olası artış, karbondioksit seviyelerini 2030'a kadar her yıl 214 milyon ton düşürecek, işe gidiş-geliş sürelerinde 3.53 milyar saatlik bir tasarruf yapacak, küresel ekonomiye 10 trilyon dolardan fazla katkı sağlayacak.

Dünyada 16 ülkede esnek çalışma sistemine geçenlerin sayısındaki olası artış, karbondioksit seviyelerini 2030'a kadar her yıl 214 milyon ton düşürecek, işe gidiş-geliş sürelerinde 3.53 milyar saatlik bir tasarruf yapacak, küresel ekonomiye 10 trilyon dolardan fazla katkı sağlayacak.

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