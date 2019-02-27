Esnek Oled Ekranlı Nubia Alpha!

Dünyanın kıvrılabilir ekranlı ilk akıllı saati Nubia Alpha Mobil Dünya Kongresinde tanıtıldı.

Dünyanın kıvrılabilir ekranlı ilk akıllı saati Nubia Alpha Mobil Dünya Kongresinde tanıtıldı. Bu kıvrılabilen akıllı saati sizler için bu videoda deneyimledik.

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