Son Dakika Haberleri: Esnek Oled Ekranlı Nubia Alpha!

Esnek Oled Ekranlı Nubia Alpha!

34 dakika önce

Dünyanın kıvrılabilir ekranlı ilk akıllı saati Nubia Alpha Mobil Dünya Kongresinde tanıtıldı.

Dünyanın kıvrılabilir ekranlı ilk akıllı saati Nubia Alpha Mobil Dünya Kongresinde tanıtıldı. Bu kıvrılabilen akıllı saati sizler için bu videoda deneyimledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnek Oled Ekranlı Nubia Alpha!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]