Esnemezli Gençlerden Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Eskişehir İnönü ilçesinin Esnemez Mahallesinin Gençleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esnemezli gençlerin yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Esnemezli gençlerin Başkan Bozkurt'a yaptığı ziyarete İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve Milliyetçi Hareket Partisi İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal'da katıldı.
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