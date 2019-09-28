Son Dakika Haberleri: Esnemezli Gençlerden Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Esnemezli Gençlerden Başkan Bozkurt'a ziyaret

1 saat önce

Eskişehir İnönü ilçesinin Esnemez Mahallesinin Gençleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Esnemezli Gençlerden Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esnemezli gençlerin yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Esnemezli gençlerin Başkan Bozkurt'a yaptığı ziyarete İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve Milliyetçi Hareket Partisi İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal'da katıldı.

Kadir Bozkurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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