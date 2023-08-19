Esenyurt'ta esrarengiz olay! Genç kadın günlük kiralık evde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta esrarengiz olay! Genç kadın günlük kiralık evde ölü olarak bulundu

Son Güncelleme: 19.08.2023 07:18

Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dairede Ebru K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin girdiği dairede kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Polis sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta bir kadın günlük kiralık dairede ölü olarak bulundu

HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSE BİLDİRDİ

Olay, Gökevler Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Esenyurt'ta bir kadın günlük kiralık dairede ölü olarak bulundu

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Esenyurt'ta bir kadın günlük kiralık dairede ölü olarak bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta esrarengiz olay! Genç kadın günlük kiralık evde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta esrarengiz olay! Genç kadın günlük kiralık evde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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