Esenyurt'ta esrarengiz olay! Genç kadın günlük kiralık evde ölü olarak bulundu

Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin girdiği dairede kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Polis sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSE BİLDİRDİ

Olay, Gökevler Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.