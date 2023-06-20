Esneyurt'ta intihar girişimi cinayetle bitti! Yoldan geçen komşusunun üzerine düştü - Son Dakika
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Esneyurt'ta intihar girişimi cinayetle bitti! Yoldan geçen komşusunun üzerine düştü

20.06.2023 12:26

Esneyurt'ta bir kişi 23. katındaki balkondan atlayarak intihar girişiminde bulundu. İşe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti, komşusu ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Taha H.A. her şeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

23'üncü kattan atlayan adam komşusunun üzerine düştü! 1 ölü, 1 yaralı
23'üncü kattan atlayan adam komşusunun üzerine düştü! 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
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Mehmet Kahraman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esneyurt'ta intihar girişimi cinayetle bitti! Yoldan geçen komşusunun üzerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esneyurt'ta intihar girişimi cinayetle bitti! Yoldan geçen komşusunun üzerine düştü - Son Dakika
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