Esneyurt'ta intihar girişimi cinayetle bitti! Yoldan geçen komşusunun üzerine düştü

Olay, Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Taha H.A. her şeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.