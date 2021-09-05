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ESO '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

ESO '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

05.09.2021 13:31
ESO '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

'2021 Dünya Odalar Yarışması'nda 33 ülkeden gönderilen projeler arasında finale kalmayı başaran Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 22-25 Kasım tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek finallerde Türkiye'yi temsil edecek.

'2021 Dünya Odalar Yarışması'nda 33 ülkeden gönderilen projeler arasında finale kalmayı başaran Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 22-25 Kasım tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek finallerde Türkiye'yi temsil edecek.

Eskişehir Sanayi Odası, '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda finale kalarak önemli bir başarıya imza attı. ESO, finalde İngiltere, İrlanda ve Belçika'dan rakipleriyle yarışacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Dünya Odalar Yarışması, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından dünyanın dört bir yanındaki odaların yaptıkları yenilikçi projeleri ödüllendiren kendi alanındaki tek ödül programı. Yarışma, odaların çığır açan girişimlerinin tanınırlıklarını yükseltmek adına eşsiz bir fırsat. Dünya Odalar Yarışması, 2003 yılındaki başlangıcından bu yana iki yılda bir düzenlenen Dünya Odalar Kongresi'nin ayrılmaz bir parçası durumunda. Dünya'daki tüm odalar için böylesine büyük ve prestijli bir organizasyonda finallere kalmanın haklı gururunu yaşıyoruz. ESO yönetimi ve ekibi olarak birlik beraberlik içerisinde profesyonel bir çalışma yürüttük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Koordinatörü İsmail Öztürk ise, finalist olmanın mutluğu içinde olduklarını belirtti. Organizasyon hakkında bilgi veren Öztürk, şunları söyledi:

"Dubai'de gerçekleştirilecek finallere endüstriyel simbiyoz temalı ShareBox projesiyle katılacak olan Odamız, iklim değişikliği kategorisinde ülkemizi temsil ederek rakipleriyle yarışacak. Türkiye'den Eskişehir Sanayi Odası dışında İngiltere, İrlanda ve Belçika'dan odaların finalist olduğu organizasyona 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin delege katılım sağlayacak. Hem Avrupa Birliği hem de ulusal hibe kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz ShareBox projesi Eskişehir'de birçok üye firmamız arasında simbiyotik ilişkilerin kurulmasını ve temiz üretim alanında önemli bir kapasite oluşturulmasını sağladı. Yönetim kurulumuzun destekleri ve çalışanlarımızla birlikte bir ekip ruhuyla yürüttüğümüz projemizin kendi alanında dünyanın en önemli organizasyonu olan Dünya Odalar Kongresi'nde finalist olması bizlere çok büyük bir gurur yaşattı."

Dünya Odalar Yarışması "En İyi İklim Aksiyonu" kategorisinde finale kalmaya hak kazanan odalar Eskişehir Sanayi Odası (Türkiye), East Lancashire Ticaret Odası (İngiltere), Dublin Ticaret Odası (İrlanda) ve Voka Ticaret Odası (Belçika) oldu. - ESKİŞEHİR

ESO '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek
ESO '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

Eskişehir, Türkiye, Belçika, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO '2021 Dünya Odalar Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Ekonomi


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