Son Dakika Haberleri: Eso, ABD'nin Büyük Havacılık ve Savunma Sanayi Firmalarını Üyeleri ile Buluşturdu

Eso, ABD'nin Büyük Havacılık ve Savunma Sanayi Firmalarını Üyeleri ile Buluşturdu

1 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, savunma ve havacılık sektörünün Eskişehir'in en dinamik ve öne çıkan sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Şehrimiz toplam ihracatının neredeyse yüzde 20'ye yakını ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluşmakta.

Eso, ABD'nin Büyük Havacılık ve Savunma Sanayi Firmalarını Üyeleri ile Buluşturdu, System.String[]
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, savunma ve havacılık sektörünün Eskişehir'in en dinamik ve öne çıkan sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Şehrimiz toplam ihracatının neredeyse yüzde 20'ye yakını ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluşmakta. Bu yüzden bu önemli sektörümüzü daha da geliştirmeliyiz" dedi.

"12 Amerikan firması sektördeki üyelerimiz ile görüşecek"

Eskişehir Sanayi Odası'nda, ABD'nin büyük havacılık ve savunma sanayi firmalarını ESO üÜyeleri ile bir araya getiren "ABD Savunma ve Havacılık Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi. ABD Türkiye Büyükelçiliği ve ESO'nun organizasyonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, "Oda olarak, üyelerimizin dünyanın her coğrafyasına yüksek teknoloji ürünler ihraç edebilmeleri ve yabancı firmalarla işbirlikleri gerçekleştirmeleri adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda 12 Amerikan firması Odamızı ziyaret ederek bu sektördeki üyelerimiz ile iş görüşmeleri gerçekleştirecek" diye konuştu.

Söz konusu ticaret heyetine katılan Amerikalı firmaların, Eskişehir'de hızla büyüyen havacılık sektörünü daha yakından tanımak istediğini belirten Kesikbaş, firmaların beraber çalışabilecekleri paydaşlar ile tanışmak istediklerini de vurguladı.

"İşbirliği var"

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William B. Czajkowski ise yapmış oldukları ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek, "Eskişehir'in havacılık sektöründeki kabiliyetleri gerçekten etkileyici. Burada yapabileceğimiz çok işbirliği var. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Üyesi havacılık alanında faaliyet gösteren firmalarla ABD'li firmalar kendilerini tanıtı ve firmalar arası görüşmeler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:02 Kaynak: İHA

Türkiye, Eskişehir, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı

NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:32:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eso, ABD'nin Büyük Havacılık ve Savunma Sanayi Firmalarını Üyeleri ile Buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]