ESO Başkanı Kesikbaş, Ekonom İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ESO Başkanı Kesikbaş, Ekonom İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

ESO Başkanı Kesikbaş, Ekonom İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi

6 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi.

ESO Başkanı Kesikbaş, Ekonom İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi.


Dün Korona Virüs Değerlendirme Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı. Paketi değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş, "Bu açıklama ihtiyaç duyulması halinde desteklerin devam edeceğini göstermekte. Korona virüs sonrası için Türkiye ihracat potansiyelinin büyüyerek devam edeceğini, yeni tedarik kanalları arayan firmaların Türkiye'yi üretimleri noktasında seçeceklerini düşünüyoruz. Türk şirketlerinin bu kriz döneminde en üst seviyede korunması gerekiyor. Tam da bu sebeplerden dolayı destek paketini olumlu karşılıyoruz" dedi.


"Moral ve desteğe ihtiyaç var"


Üretimin ve ihracatın devamı ve işletmelerin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından desteğin önemine vurgu yapan Kesikbaş, "Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin Nisan ile Haziran arasında ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak olması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi alanların 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' içinde yer alması iş-ekonomi dünyamıza moral ve katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açıklanan paket, ekonomimizin öncü gücü ihracatçılarımız için çok değerlidir. Çünkü hem morale hem de desteğe ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:32 Kaynak: İHA

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