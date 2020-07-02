ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in Haziran ayında 69,5 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek bunun toparlanma sinyalleri olduğunu anlattı.



Kesikbaş, Covid-19 nedeniyle düşüş yaşanan Eskişehir ihracatının Haziran ayı itibariyle toparlanma sinyalleri verdiğini belirtti. Celalettin Kesikbaş, "Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 46 oranında artarak 69,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eskişehir'in Mayıs ayı ihracatı 47,5 milyon dolar olmuştu" dedi.



Eskişehir'in Ocak-Haziran dönemi performansına bakıldığında, 2019'da Ocak-Haziran döneminde toplam ihracatın 534,3 milyon dolar iken, 2020'nin aynı döneminde bu tutarın 437,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Kesikbaş, "İlk 6 aylık ihracat performansında 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 18'lik bir düşüş olmasına rağmen Haziran ayı itibariyle son 3 ayda yaşanan ciddi azalmaların toparlandığını görüyoruz. Yükselişin Temmuz ayı itibariyle artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Covid-19 etkisi



Türkiye'nin ihracat performansına bakıldığında ise, Eskişehir'in tersine Covid-19 salgınının etkisiyle ihracattaki düşüş Mayıs'ta da devam ettiğini ifade eden Kesikbaş, Mayıs 2020'de Türkiye'nin toplam ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,88'lik düşüşle 9 milyar 964 milyon dolara gerilediğini, Mayıs 2020'de ise ihracatın 16,8 milyar dolar olduğunu anlattı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine ilişkin bilgi veren ESO Başkanı Kesikbaş, "İhracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.



İhracata destek



Mayısta ihracatın, Covid-19 etkisiyle dış talebin azalması ve resmi tatiller nedeniyle de yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen Nisana göre yüzde 10,84 artış sağlandığına vurgu yapan Kesikbaş, ESO Üyelerini ihracat noktasında destekleyecek çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve devletimizin desteklerinin de etkisiyle toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada Odamızın üyelerimizin ihracatını destekleyici yeni proje çalışmalarının devam ettiğini söylemek isterim. Çok yakında üyelerimizi bu projeler hakkında bilgilendirmeye başlayacağız" dedi.



İhracat rakamları konusunda genel ticaret sistemine göre de bilgi veren Kesikbaş, bu konuda şunları kaydetti;



"İhracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 90,9 iken, 2020 Mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,6'ya geriledi." - ESKİŞEHİR