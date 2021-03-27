ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı - Son Dakika

ESO Başkanı Kesikbaş'ın testi pozitif çıktı
27.03.2021 14:22
ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'a görülen belirtiler üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedaviye alınan Kesikbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kesikbaş'ın PCR testinin pozitif çıktığı ESO tarafından sosyal medyadan "Kendisi izole durumda ve sağlık durumu iyidir. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" sözleriyle duyuruldu.
Son Dakika Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı