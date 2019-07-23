Son Dakika Haberleri: ESO'da Eskişehir ve Belarus işbirliğini konuştu
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ESO'da Eskişehir ve Belarus işbirliğini konuştu

30 dakika önce

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) daveti ile Eskişehir'e gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Andrei V. Savinykh ve Ticaret Ataşesi Ruslan Kizelevich, ESO Yönetim Kurulu ile bir araya geldi ve Eskişehir'de bir dizi temasta da bulundu.

ESO'da Eskişehir ve Belarus işbirliğini konuştu, System.String[]
Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) daveti ile Eskişehir'e gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Andrei V. Savinykh ve Ticaret Ataşesi Ruslan Kizelevich, ESO Yönetim Kurulu ile bir araya geldi ve Eskişehir'de bir dizi temasta da bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'da gerçekleştirilen görüşmede açıklamalarda bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Geçtiğimiz yıl ülkemizin Belarus'a ihracatı 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu rakamı yükseltmek için çalışmamız gerek. Bu noktada Eskişehir ve Belarus arasında yapılacak her türlü girişim hem bizler için hem de Belerus için çok değerli olacaktır" dedi.

Eskişehir-Belarus arasında ise ihracatın artması gerektiğine vurgu yapan Kesikbaş, "Mevcut potansiyelimizi artırmamız ve yeni iş birliği alanları belirlememiz gerekiyor. Bu noktada, Sayın Büyükelçi ve Ticaret Ataşesi ile yapılabilecekleri değerlendireceğiz. ESO olarak Eskişehir'in ihracatını arttırmaya odaklandık. Bu yönde de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Görüşmede konuşan Büyükelçi Andrei V. Savinykh, Belarus'un lojistik avantajıyla Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika pazarlarına açılmak isteyen firmalar için bir kapı niteliğinde olduğunu ifade etti. Ülkesinin kimya ve petrokimya, iletişim teknolojileri, otomotiv, tarım makineleri, sanayi pazarındaki istikrarlı bir şekilde bölgesinde lider olduğunu söyleyen Andrei V. Savinykh, "Eskişehirli sanayicilerle de çalışmak ve yeni işbirlikleri kurmak istiyoruz. Türkiye'nin, başta telekom olmak üzere Belarus'taki toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,3 milyar dolar. Bu rakamı yeni yatırımlarla artırabiliriz. ESO'nun daveti için teşekkür ederim" diye konuştu.

ESO'da gerçekleşen görüşmeye ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Taşel, Gürhan Albayrak, Evren Şahin ve ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın'da yer aldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Belarus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
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