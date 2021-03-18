ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı - Son Dakika

ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı

18.03.2021 14:23
ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sorun, öneri ve isteklerin konuşulduğu Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sorun, öneri ve isteklerin konuşulduğu Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan istişare toplantısı öncesi katılımcılara Eskişehir Sanayi Odası'nın proje ve faaliyetlerinin sunumu ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın tarafından gerçekleştirildi. 12'nci ve 13'üncü grupların katılımı ile gerçekleştirilen 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısının açılış konuşmasını ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptı. Konuşmasında belirlenen ortak sorunların ilgili bakanlık ve kurumlara ileteceklerini söyleyen Kesikbaş, "12'nci grup metal eşya sanayi ve 13'üncü grup metal işleme sanayi olmak üzere birbirlerine yakın sektörler oldukları için her iki grubun temsilcilerimizle bir araya geldik. Amacımız, ortak sorunlarımızı belirleyip ilgili bakanlık ve kurumlara iletmek. ESO olarak sizlerin her türlü sıkıntı, sorun ve taleplerinizi iletmekle ilgili yerlere iletmekle yükümlüyüz. Bu anlamda sizlerden gelecek her türlü talep çok kıymetli. Ülkemiz sanayisini birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.

"Desteklerden yararlanmalıyız"

Pandemi sürecinde İŞKUR tarafından iş yerleri ve çalışanlara destek olarak istihdamın korunması amacıyla çıkarılan Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, söz konusu ödeneğin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini belirtti. Düş, İŞKUR ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde, kısa çalışma ödeneği biten personeller için nakdi ücret desteğinin verildiği bilgisini paylaşarak, "İŞKUR ile iletişime geçerek ESO üyelerine yönelik konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yapılmasını sağlayalım. İş verenler ve çalışanlarının her türlü destekten yararlanması bu süreçte oldukça önemli" dedi.

Talepler açıklandı

ESO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, her iki meslek grubunun sektör temsilcileri görüş ve fikirlerini belirtti. Toplantının çıktısında elde edilen talepler; Vasıflı personel ihtiyacı, gençlerin sanayi ortamında çalışmayı ağır şartlar olarak değerlendirmesi ve bu konuda gençleri sanayiye özendirilmesinin gerekliliği, Eskişehir çevre yolunda oluşan trafik sıkışıklığı ve kazalara alınması gereken önlemler, mesleki eğitim, konteyner sıkıntısı ve maliyetinin fazla olmasına çözüm bulunmalı şeklinde sıralandı. - ESKİŞEHİR

ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı
ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı

Eskişehir, Pandemi, Metal, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı         
15:14
38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var         
15:10
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi         
14:32
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:25:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESO'da Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei