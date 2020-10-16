ESO'da projeler değerlendirildi - Son Dakika

ESO'da projeler değerlendirildi

16.10.2020 16:52
ESO'da projeler değerlendirildi, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliğine yeni atanan Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliğine yeni atanan Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Benli ve Gürhan Albayrak ile görüşen Durak, hedefledikleri yeni projeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sanayi'nin teknoloji ihtiyaçlarını belirlemede ve gençleri endüstriye kazandırmada konusunda bir dizi çalışma içerisinde olacaklarını ifade eden Durak, kurumlarla ekip ruhu içerisinde koordinasyonlu bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti.

Gerçekleştirdiği ziyaret için Genel Sekreter Durak'a teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Sanayicilerimiz için ihracattan mesleki eğitime çok çeşitli alanlarda projeler üretiyoruz. Bu projeleri yaparken de en büyük proje ortaklarımızdan biri de BEBKA olmuştur. Sayın Genel Sekreterimize yeni görevinde başarılar dileriz. Bundan sonrada işbirliğimizin artarak süreceğine olan inancımız tam" dedi.

Özellikle geri dönüşüm ile endüstriyel simbiyozun bugünün ve geleceğin en önemli gündem maddelerinden biri haline geleceğini söyleyen ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, BEBKA'nın bu alandaki çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Ziyarette konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ise raylı sistemler alanında olası projeler ve ESO'nun raylı sistemeler alanındaki girişimleri hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

ESO'da projeler değerlendirildi
ESO'da projeler değerlendirildi

Yönetim Kurulu, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'da projeler değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi

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