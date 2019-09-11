Son Dakika Haberleri: ESO'dan Başsavcı İrcal'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

ESO'dan Başsavcı İrcal'a ziyaret

2 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Güven Erdoğan ve Genel Sekreter Volkan Günaydın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal'ı makamında ziyaret etti.

ESO'dan Başsavcı İrcal'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Güven Erdoğan ve Genel Sekreter Volkan Günaydın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal'ı makamında ziyaret etti.


ESO heyeti, ziyaret esnasında Başsavcı İrcal'a hayırlı olsun temennilerini iletirken, görevinde başarılar diledi. Cumhuriyet Başsavcısı İrcal da gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Başsavcı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sünger Bob, 20. yılını sinema filmiyle taçlandıracak
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: Cumhurbaşkanlığı sistemine destek yüzde 37 Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:25:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESO'dan Başsavcı İrcal'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]