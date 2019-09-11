ESO'dan Başsavcı İrcal'a ziyaret
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Güven Erdoğan ve Genel Sekreter Volkan Günaydın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Güven Erdoğan ve Genel Sekreter Volkan Günaydın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal'ı makamında ziyaret etti.
ESO heyeti, ziyaret esnasında Başsavcı İrcal'a hayırlı olsun temennilerini iletirken, görevinde başarılar diledi. Cumhuriyet Başsavcısı İrcal da gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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