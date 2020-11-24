ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi - Son Dakika

ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi

24.11.2020 16:29
ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Eskişehir'de bir ilke imza attı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Eskişehir'de bir ilke imza attı. Odaya kayıtlı üyeler, ESO Vize Merkezi ile Dünya'nın dört bir yanına artık daha kolay ulaşacaklar.

Anlaşmaları tamamlanarak imzaları atılan projeyle beraber ESO üyeleri, ESO Vize Merkezi'ne gelerek, 71 farklı ülke için ı vize başvurularını yapabilecek ve başka şehirlere gitmeden bu işlemi Eskişehir'de kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

ESO'da gerçekleştirilen imza töreninde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ESO Yönetim Kurulu Üyesi ve ESO Vize Merkezi Proje Koordinatörü Güven Erdoğan, Eskişehir'de ticaret yapan iş insanlarının vize alırken yaşadıkları zorlukların söz konusu projeyle ortadan kaldırılacağını vurguladı. Erdoğan, "İş dünyamız için önemli bir adımı daha attık. ESO Vize Merkezi ile vize işlemleri hızlanacak ve kolaylaşacak. Bunula birlikte üyelerimiz zamandan tasarruf sağlayacak" dedi.

Salgın sonrası faaliyetler yoğunlaşacak

Başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya, Fransa ve Çin gibi yüzü aşkın ülkeye Eskişehir'den ihracat yapıldığının altını çizen Erdoğan, "ABD'nin her geçen yıl artarak ürün aldığı gözlemleniyor. İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya ile de önemli ticaret hacmimiz olduğu söylenebilir. En çok ihraç edilen ürünleri sıralamak gerekirse, Beyaz eşya alanında buzdolabı, ocak ve fırın. Madende alanında boraks, manyezit, krom, mermer ve nikel. Havacılık alanında uçak ile helikopter motoru, yapısal ve motor parçaları. Yapı malzemeleri alanında PVC, seramik, kiremit, armatür ve yapı kimyasalları. Gıda alanında bisküvi, kek, kuruyemiş ve süt ürünleri. Otomotiv alanında ise kamyon ve otomotiv parçaları. İşte bu ürünlerin sayısını ve miktarını arttırmak için kollarımızı sıvadık. Diğer yandan ESO olarak düzenlediğimiz yurt dışı fuar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonları ile şirketlerimizin ihracat faaliyetlerine katkı için uğraşıyoruz. Dünya genelinde yaşanan salgın nedeni ile bu organizasyonlara ara vermek zorunda kaldık, ancak salgın sonrası bu faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Tüm bunlarda kilit noktası olan vize işlemleri, ESO Vize Merkezi ile çok daha kolay gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Hem zamandan hem maliyetten tasarruf

ESO Vize Merkezi ve ESO'nun diğer çalışmaları ile birlikte, önümüzdeki dönemde kayıtlı üyelerin yurt dışı faaliyetlerinin güçleneceğinin ve daha fazla ikili iş görüşmelerinin yapılacağının da altını çizen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hayata geçirdiğimiz etkili projelerle, şehrimizin ihracat rakamlarını yükselteceğimize inanıyoruz. Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle Eskişehir'in ticari ve sosyal ilişkilerini arttırmak ve şehrimiz ile ülkemizin ihracatını güçlendirmek adına hayata geçirdiğimiz ESO Vize Merkezi projesi de, bu amaca hizmet edecek çalışmalarımızdan yalnızca biri. Odamızın hizmet binasında faaliyetini sürdürecek olan ESO Vize Merkezi'nde, vize başvurusu için gerekli olan tüm işlemler kolaylıkla ve çok kısa zamanda gerçekleştirilebilecek. Bununla beraber hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmiş olacak. Vize sürecini, imzalanan protokol çerçevesinde ESO ile ilgili konsolosluk yürütecek ve yine protokol esasları gereği işlemler odamızın üyelerine özel olarak hızlandırılacak." - ESKİŞEHİR

ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi
ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi
ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi

Eskişehir, Almanya, İhracat, Vize, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'dan bir ilk: Vize Merkezi - Son Dakika Ekonomi


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