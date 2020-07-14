ESO'dan dijitalleşme hamlesi - Son Dakika

ESO'dan dijitalleşme hamlesi

Dijitalleşme alanında Eskişehir'de yoğun mesai harcayan ve bu alanda birçok ilki hayata geçiren Eskişehir Sanayi Odası, Covid-19 döneminde de boş durmadı.

Dijitalleşme alanında Eskişehir'de yoğun mesai harcayan ve bu alanda birçok ilki hayata geçiren Eskişehir Sanayi Odası, Covid-19 döneminde de boş durmadı. Süreç boyunca ESO, eğitimden toplantılara, proje pazarlarından ikili iş görüşmelerine kadar onlarca etkinliği online ortama taşıdı.

Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz


Etkinliklerin oluşturulan profesyonel bir ekip ile sürdürüldüğünü söyleyen ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, salgının ülkemizde görülmeye başlamasından itibaren Eskişehirli sanayicilerin yaşadıkları sorunları en aza indirmek için çalıştıklarını vurguladı. Günaydın, "Bu süreçte sanayicilerimizin işlerini en iyi şekilde devam edebilmelerini sağlayabilmek için, Mart ayından bu yana online faaliyetler gerçekleştiriyoruz. En önemli vizyonlarımızdan birisi olan ihracatın arttırılması noktasında çalışıyor ve firmalarımıza bu alanda hizmetler sunuyoruz" dedi.


ESO bünyesinde oluşturulan ekip hakkında da bilgi veren Günaydın, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Öztürk ve Hakkı Sarpkaya ile İş Geliştirme Uzmanları Abdulkadir Tüzün, Onuralp Manav ve Cemil Dalkılıç'ın proje konusunda çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktardı.


Öztürk, "Dijital dönüşümde önemli mesafe"


Mart 2020'den beri Türkiye'nin yurtdışındaki büyükelçilikleri ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştikleri açıklayan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, "Büyükelçiliklerimizin katkıları ve ticaret müşavirlerimizin katılımlarıyla ABD, Fransa, İspanya, Romanya, Güney Kore, Bulgaristan, Cezayir, Belarus gibi farklı ülkelerin pazara giriş ve iş fırsatları hakkında webinarlar (online seminer) gerçekleştirdik. Günümüzün en önemli ve gelişmekte olan alanlarından olan e-ticaret, dijital dönüşüm, verimlilik, yalın üretim ve dijital pazarlama gibi konularda alanında uzman kişiler tarafından kapsamlı bilgiler üyelerimize aktarıldı. Dijital dönüşümde önemli bir mesafe aldık " diye konuştu.


Sarpkaya, "Yeni normalin bileşeni dijitalleşme"


Bugüne kadar gerçekleştirilen 21 farklı online faaliyete toplamda 2045 kişinin katıldığını ifade eden ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya ise, "Bu konudaki faaliyetlerimizi arttırarak ve farklı alanlara taşıyarak devam edeceğiz. Yeni normalin en önemli bileşeni olan dijitalleşmeden uzak duramayız. Diğer yandan bu etkinlikler bize çok büyük tecrübeler sağladı. Bunu üyelerimize aktarmaya devam edeceğiz. Online faaliyetlerimize katılmak için lütfen http://www.eso.org.tr/egitimler linkini ve Eskişehir Sanayi Odası sosyal medya hesaplarını takip ediniz." dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Sekreter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'dan dijitalleşme hamlesi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 18:06 Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
18:06
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESO'dan dijitalleşme hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]