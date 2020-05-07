ESO'dan Eskişehir halkına 250 bin ücretsiz maske - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası'ndan Eskişehir'e bayram hediyesi olarak 250 bin adet maske şehre ücretsiz dağıtılacak. Maskeler Ramazan Bayramı öncesi muhtarlıklar ve Vefa Destek Grubu ile halka ulaştırılacak.



Eskişehir Sanayi Odası tarafından üretilen 1 milyonuncu maskeyi Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu birlikte tamamladılar. Üretilen 1 milyonuncu maske için düzenlenen törende konuşan ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, "Eskişehir Valiliğimizin koordinasyonunda çalışanlarımızın sağlığını korumak ve sanayi tesislerimizi çalışabilirliğini sağlamak için başladığımız maske üretimin 1 milyonuncusunu bugün ürettik. Ayrıca Bayram öncesi şehrimizde de ücretsiz dağıtılacak 250 bin maske üretimine başladık. Bu Odamızın şehrimize bayram hediyesidir" dedi.



Konuşmasında, "İnsan sağlığının parayla ölçülecek bir değeri yok ama en azından sanayici çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bugün 1 milyonuncu maskeyi üretiyoruz" diyen Özeçoğlu, ayrıca bin 500 ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının 30 gün boyunca iftar yemeklerini karşılayacaklarını belirtti.



Olmazsa olmazımız maskedir



Maske üretimi konusunda Eskişehir Sanayi Odası'na bir görev verdiklerini söyleyen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise "Olmazsa olmazımız maskedir. Bu konuda Odamızla çalışmaya başladık. Özellikle sanayicilerimizin ihtiyacı olan maske için çalışmaya başlayın ve meslek lisemizin de bilgi imkanlarından faydalanın dedik. Sağ olsun ESO başkanımızda hemen çalışmalara başladı ve bugün de burada 1 milyonuncu maskeyi üretiyorlar. Teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR