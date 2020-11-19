ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

ESO'dan İnönü Belediyesi'ne ziyaret
19.11.2020 15:13
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Kesikbaş ve Başkan Bozkurt bir süre sohbet ederek işbirliği ile ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın yapmış olduğu nazik ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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