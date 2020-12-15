ESO'dan Mihalgazi ilçesine destek ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Genel Sekreter Yardımcıları Hakkı Sarpkaya ve İsmail Öztürk, Mihalgazi ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i makamında ziyaret eden Sarpkaya ve Öztürk, belediye tarafından yürütülen BEBKA 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilindeki proje başta olmak üzere yerel kaynakların daha verimli kullanılarak ekonomik çeşitliliğin sağlanması hususunda verebilecekleri destekleri paylaştı.

Daha sonra beraberindeki Sarpkaya ve Öztürk ile Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal'ı makamında ziyaret eden Güneş, ESO'nun ilçeye gösterdiği ilgi ve sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Bu desteğin ilçeye kazandıracaklarından duyduğu mutluluğu dile getiren Güneş, ESO Yönetim Kurulu ile daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.