Son Dakika Haberleri: ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
Son Dakika Ekonomi ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde

ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde

7 saat önce

İhracat sektörünün finansman gereksinimlerini karşılayan Türk Eximbank diğer adıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası, Eskişehir sanayinin gösterdiği performans nedeniyle ilk şubesini Eskişehir Sanayi Odası binası içerisinde açacak.

ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde, System.String[]

İhracat sektörünün finansman gereksinimlerini karşılayan Türk Eximbank diğer adıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası, Eskişehir sanayinin gösterdiği performans nedeniyle ilk şubesini Eskişehir Sanayi Odası binası içerisinde açacak.


Banka bugüne kadar temsilcilik kanalıyla Eskişehir'de gösterdiği faaliyetlerini 1 Kasım 2019 tarihli 120 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şube olarak devam etmesine karar verdi. Söz konusu gelişmenin Eskişehir'de üreten sanayiciler ve ihracatçılar için önemli bir müjde olduğunu işaret eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yaptığımız yoğun çalışmalar ve işbirlikleri sayesinde üyemiz sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştıracak bir gelişme yaşıyoruz. Hazırlıklarının 1 haftaya kadar bitirileceği, açılışın en kısa zamanda yapılacağını Türk Eximbank ilk şubesini Odamız binasında açarak hizmet vermeye başlayacak. Bu şüphesiz bizler için çok büyük bir müjde olmuştur. Bundan sonra Odamız binasında hizmet verecek olan Türk Eximbank, üye sanayicilerimiz ve ihracatçılarımıza daha yakın olacak" dedi.


Türk Eximbank'ın ülkemizdeki ihracatın kurumsallaşmış tek asli destek unsuru olduğuna değinen ESO Başkanı Kesikbaş, ESO Binası içerisinde açılacak şube ile birlikte, ihracatın geliştirilmesine, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine ve ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına destek olunacağına vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

Türk Eximbank, Eskişehir, Türkiye, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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