ESO'dan Vali Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Başkan Yarımcısı Sinan Özeçoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, göreve başlayan Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.



Eskişehir Valiliğinde gerçekleşen görüşmede ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Vali Erol Ayyıldız'a Eskişehir sanayisi ve sanayi yapısı hakkında bilgiler vererek, projelerinden bahsetti. Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Vali Ayyıldız ise Eskişehir'in hızla gelişen bir sanayisi olduğunu, bu gelişiminin sürdürülebilirliğine katkı vermek için hazır olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR