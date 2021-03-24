ESO, en büyükler arasında Eskişehir'i temsil edecek

Eskişehir, raylı sistemler alanında Avrupa'nın en güçlü üreticileri ve araştırma merkezleri ile aynı masada buluşacak ve 2 binden fazla üretici ile bir araya gelecek. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Avrupa Demiryolu İşbirliği Girişimi'ne ortak oldu.

Eskişehir sanayisinin uluslararası platformlara taşınması, ESO üyelerinin ve Eskişehir'de üretenlerin ihracat kapasitelerinin artırılması hedefi sonrası önemli bir yapıya kabul edildiklerini, bu konuda yoğun emek sarf ettiklerini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Gerçekleştirmekte olduğumuz projeler kapsamında Odamız Avrupa'da faaliyet gösteren önemli demiryolu organizasyonları tarafından kurulmuş olan Avrupa Demiryolu işbirliği Girişimine ortak olmuştur. Eskişehir Sanayi Odası'nın bu girişimi ile Eskişehir havacılık ve otomotiv sektörlerinden sonra raylı sistemler de Avrupa'nın en büyük sektörel ağında temsil edilme ve tanıtılma fırsatı yakalamıştır" dedi.

Eskişehir uluslararası arenada

Raylı sistemler sektörünün Avrupa'daki en önemli şemsiye kuruluşlarından biri olan organizasyonun yeni üyesi olarak kabul edilen Eskişehir Sanayi Odası'nın, platforma Türkiye'den kabul edilen ikinci kuruluş olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Kesikbaş, "Avrupa Demiryolu İşbirliği Girişimi, ortak bir strateji amacıyla kurulmuş uluslararası bir platformdur. Raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren Odalar, kümelenmeler ve üye firmalar arasındaki işbirliğini artırmak hedefiyle faaliyet göstermektedir" bilgisini paylaştı.

300 binden fazla istihdam

Platformun demiryolu sektörünün en büyük işbirliği ağı ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen bir yapı olduğundan bahseden Kesikbaş, "Platformda üreticileri, tedarikçileri, müşterileri ve tedarik zinciri aktörlerini bir araya getirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Türkiye'den Eskişehir Sanayi Odası'nın katılımıyla 9 ülkeden toplamda 16 üyeye ulaşılmıştır. İki binden fazla üreticiyi ve araştırma enstitüsünü temsil etmektedir. Platform üyeleri raylı sistemler sektöründe 300 binden fazla istihdam oluşturmaktadır" diye konuştu.

Yerli üretime büyük katkı

Avrupa Demiryolu İşbirliği Girişimi'ne üyelikle birlikte Türkiye'nin Milli Yüksek Hızlı Tren projesi sürecinde Eskişehir raylı sistemler sanayisinin tanıtımı, prestiji ve yeni iş bağlantıları açısından önemli avantajlar sağlanacağına dikkat çeken ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir Sanayi Odası'nın katılımıyla ülkemiz platformda daha güçlü bir temsiliyete kavuşmuştur. Eskişehir Sanayi Odası'nın üyeliği ile raylı sistemler sektörü özelinde birçok toplantı, tanıtım, B2B organizasyonu, proje ve ortak etkinlik çalışması hayata geçirilecektir. Bununla birlikte özellikle URAYSİM projesinin tanıtımı, Eskişehir'imizin raylı sistemler alanında sahip olduğunu kabiliyetlerin anlatılması, yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatlarının yaratılması noktasında Odamızın bu girişimi ciddi avantajlar sağlayacaktır. Ortaklığın üyelerimize ve Eskişehir raylı sistemler endüstrisine ciddi katkılar sunmasını ümit ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR