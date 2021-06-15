ESO kapıları işçilere aşı için açıldı - Son Dakika

- ESO kapıları işçilere aşı için açıldı

Her gün bin çalışan hastaneye gitmeden aşı yaptırabilecek

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçilere aşı randevusunun verilmeye başlandığını duyurmasıyla birlikte Eskişehir Sanayi Odası tarafından çalışanlara yönelik Covid-19 aşılama faaliyetlerine başlandı.

Ülke genelinde uygulanan Covid-19 aşılama faaliyetleri kapsamında hem farklı yaş grupları, hem de birçok meslekte yer alan vatandaşlara aşı randevusu verilmeye başlandı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçilere de aşı hakkı tanındığını duyurmasının ardından, binlerce çalışan aşı yaptırmak için randevu almaya başladı. Eskişehir Sanayi Odası tarafından farklı bir çalışmaya imza atılarak, çalışanların hastaneye gitmeden sanayi bölgesi içerisinde aşılarını yaptırmalarına imkan sağlanıyor. ESO hizmet binasında oluşturulan alan sayesinde çalışanlar sıra beklemeden aşılarını yaptırabiliyor. İlk gün yoğun ilginin yaşandığı aşı faaliyetlerinde, günlük bin çalışana aşı yapılması hedefleniyor.

İşçiler, Sağlık Bakanı Koca ve ESO Başkanı Kesikbaş'a teşekkürler ediyor

Aşı yaptırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kübra Baydar, "Öncelikle biz 1 yıldır bu günü bekliyorduk. Çok şükür aşıya kavuştuk. Kalabalık ortamda çalışıyorduk, sosyal mesafemizi koruyorduk, ama aşı daha iyi oluyor bizim için. Aşı vurulduk diye sosyal mesafe, temizlik ve maskeyi de bırakmamamız gerekiyor. Sağlık bakanımıza ve başkanımız Celalettin Kesikbaş'a da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İşçilerin kalabalık ortamda çalıştıkları için aşı faaliyetlerinin önemli olduğunu söyleyen Ahmet Çevik, "Kalabalık bir ortamda çalışıyoruz. Aşının açılması bizlere çok sevindirici oldu. Daha sağlıklı olacağımıza inanıyorum. Bununla birlikte maske ve mesafe kurallarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanımıza ve burayı bizlere açtığı için Celalettin Kesikbaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Aşıdan sonra kurallara uymaya devam edeceklerini ifade eden Nurtane Özdemir ise, "Kalabalık ortamda çalışıyoruz. Aşı geldiği için çok mutluyuz. Bize bu aşıyı tanıdıkları için Fahrettin Koca ve Celalettin Kesikbaş'a teşekkür ediyoruz. Kurallara uymaya devam etmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Uzun zamandır aşı yaptırmaya beklediklerini vurgulayan Yasemin Gezen Yaşayan, "Uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi zaten. Tünelin ortasındayız, inşallah çıkışı da göreceğiz. Aşı vurulduğumuz için mutluyuz. Fabrikada çalıştığımız için sürekli kalabalıkla iç içeyiz. O yüzden bizim için gerekli bir ihtiyaçtı" ifadelerini kullandı.