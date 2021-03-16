ESO Madencilik Grubu ve Eskişehir Madencilik Kümelenmesi toplantısında sektörün geleceği konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odasında (ESO), Madencilik Grubu ve Eskişehir Madencilik Kümelenmesi toplantısında sektörün bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Oda binasında düzenlenen toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, dünyada bilinen ve ticareti yapılan 90 ana madenin 60 çeşidinin Türkiye'den de çıkarıldığını söyledi.

Bunların metalik madenler, endüstriyel madenler ve doğal taş rezervleri olarak öne çıktığını belirten Kesikbaş, "Madencilik sektörü direkt olarak 150 bin kişiye istihdam sağlamakta, diğer sektörleri de baz aldığımızda 2 milyon kişiye ulaşmakta. Eskişehir bu anlamda dünya bor rezervlerinin yüzde 75'ine sahip olarak ciddi bir potansiyel içermekte. Bunun yanı sıra krom, altın, nikel, endüstriyel mineraller gibi madenler de şehrimiz ekonomisine önemli katkılar sağlamakta." dedi.

Meslek Komitesi Başkanı Muzaffer Kızıldağ da Türkiye ithalatının yaklaşık yüzde 75'ini enerji, ham madde ve ara mallardan oluştuğunu anlattı.

Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Enerji faturamız 50 milyar dolar, metal 11 milyar dolar, demir-çelik 18 milyar dolar, kömür ithalatımız da 4,5 milyar dolar civarında. Yerli kaynaklarımızla bunların çoğunu karşılayacak potansiyele sahibiz. Sadece 2020 yılında maden ithalatına 20 milyar dolar ödedik. İhracatımızın 4,5 milyar olduğu göz önüne alınırsa yıllık 22 milyar dolar cari açık veriyoruz."

Meslek Komitesi Üyesi Metin Çekiç ise madencilik sektörünün sadece ihracat olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirtti.

Madenciliğin, cam, seramik, demir çelik, kimya, metalurji, tıp, doğal boya ve kağıt gibi birçok sektörün ara ham maddesini sağladığını aktaran Çekiç, "Madencilik sektörü çetin arazi ve hava koşullarında gerçekleştirilmekte olup, bilgi, birikim, tecrübe ve sermaye isteyen bir sektördür. Ülkemizde madencilik faaliyetleri 8 bakanlık, 92 ayrı yasa, 87 yönetmelik, 16 uluslararası sözleşme ve 21 değişik kurumdan izin ve yetki alınarak yapılabilmekte. Bu kadar yoğun olarak denetlenen ve sorumluluk yüklenen başka bir sektör yoktur." diye konuştu.