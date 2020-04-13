ESO maske sevkiyatı başladı - Son Dakika

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla üretim tesislerinde takılması zorunlu hale getirilen maskeler, Eskişehir Valiliği'nin Koordinasyonunda ESO ABİGEM A.Ş. tarafından ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu liderliğinde üretiliyor.



İlk gün teslimatında 20 bin adet maske siparişini 13 Nisan 2020 tarihinde üyesi firmalara ulaştıran ESO, yine üyelerinden gelen yoğun talep sonrası üretim adedini 30 bin adede yükseltti.Kar am acı gütmeden maliyet sınırları içerisinde üretim yapan ESO, maske siparişlerini, firmaların günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde sağlayacak. Üye öncelikli hizmet veren ve 10 gün içinde 50 bin adet üretim yapmayı hedefleyen ESO, talepleri gönderiliş sırasına göre temin edecek. - ESKİŞEHİR