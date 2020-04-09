ESO maske üretimine başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESO maske üretimine başlıyor - Son Dakika

ESO maske üretimine başlıyor

6 saat önce

Eskişehir Valiliğin görevlendirmesi ile Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (ABİGEM A.Ş) olarak maske üretimine başlıyor.

ESO maske üretimine başlıyor, System.String[]

Eskişehir Valiliğin görevlendirmesi ile Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (ABİGEM A.Ş) olarak maske üretimine başlıyor.


Korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek için Cumhurbaşkanın talimatlarıyla işyerlerindeki çalışanların kullanması zorunlu hale getirilen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine Valilikler aracılığıyla ihtiyaç tespiti yapılarak bedeli karşılığında maske dağıtılacak. Eskişehir Valiliğin talimatları ile Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan işçi sayıları tespit edildi. Eskişehir Valiliğinin görevlendirmesi ile Eskişehir Sanayi Odası ABİGEM A.Ş olarak yaklaşık 10 gün öncesinde maske üretimi ile ilgili başlattığı Atölye Kurulumu ve Üretimi alt yapısı tamamlanmış olup 13 Nisan 2020 tarihi itibari ile sevkiyatlara başlayacağı belirtildi.


ESO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlk etapta, günlük 20 bin adet, 10 gün içerisinde günlük 50 bin adet üretim miktarına ulaşacak olan ESO ABİGEM altyapısı ile öncelik üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. ESO ABİGEM Maske Üretim Projesi, Eskişehir Sanayi Odası YK Başkan Yardımcısı .Sinan Özeçoğlu tarafından yönetilecek olup, kar amacı gütmeden, minimum maaliyetler göz önüne alınarak kurgulandırılmıştır. Maske talepleri, günlük ihtiyaç miktarına ve talebin gönderiliş sırasına göre temin edilecektir. Tek kullanımlık maskeler 100 adetlik paketler halinde, her paket 100 TL + KDV'dir. Maske satışı nakit ve ESABİGEM Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş 'nin İş Bankası neznindeki TR88 0006 4000 0014 4400 0133 38 IBAN numaralı hesabına firma ünvanınız ve maske bedeli ibaresi belirtilerek yatırılmalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, İşçi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:10 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı         
01:01
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu         
00:37
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:34
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
00:09
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı         
23:43
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi         
23:42
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var         
23:41
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi         
23:41
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi         
23:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı         
23:22
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı         
22:58
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
22:41
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı         
22:24
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 01:28:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESO maske üretimine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]