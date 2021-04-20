ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor - Son Dakika

ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor

20.04.2021 14:32
ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'nun gerçekleştirdiği ve Eskişehir genelinde 1000'in üzerinde işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre; işletmelerden ciddi bir destek talebi var.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'nun gerçekleştirdiği ve Eskişehir genelinde 1000'in üzerinde işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre; işletmelerden ciddi bir destek talebi var.

ESO'nun Eskişehir genelinde gerçekleştirdiği ve 1000'den fazla işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 84'ü kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını, yüzde 91'i ise kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesini istiyor. İşletmelerin yüzde 87'sinin yeni kredi desteklerine ihtiyaç duyduğunu belirttiği ankette, haksız rekabetin önüne geçilmesi ise gelen taleplerin başında bulunuyor.

Anket hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Pandemi döneminde sanayicilerimizle birlikte şehrimiz genelinde işletmelerimizin de durumunu tespit etmek, sektörlere özel taleplerin ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlamak için yaptığımız ankete yine işletmelerimizden yoğun bir katılım gerçekleşti. İşletmelerimizin durumunu ortaya koymada önemli verilere ulaşmanın yanı sıra bu işletmelerin çözüm önerileri de ankete yansıdı. Özellikle devlet desteklerinin bu noktada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İşletmelerimizin ciddi bir destek talebi var" dedi.

"Haksız rekabet önlensin"

Ankete katılan 1000'in üzerindeki işletmenin kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlaması yönünde yoğun bir talebi olduğundan bahseden Kesikbaş, "Yüzde 84 oranında kısa çalışmanın yeniden başlaması yönünde işletmelerimizin önemli bir talebi olduğunu görüyoruz. İşletmelerimizin yüzde 91'i ödemelerin ertelemesinden yana. Yine işletmelerimizin yüzde 87'si yeni kredi imkanları istemekte. Ancak, işletmelerimizin taleplerini sorduğumuzda da vergilerin ertelenmesinin yanı sıra ciddi indirim talep ve haksız rekabetin önüne geçilmesi istekleri oldukça fazla" diye konuştu.

Yapılan anketin bir rapor haline getirildiğini kaydeden ESO Başkanı Kesikbaş, "İşletmelerimizin sesini duyurmak ve taleplerini geldiğimiz noktada daha iyi anlamak için Odamızın gerçekleştirdiği anketi başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile paylaşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı Esnafla tartışan adamın gözü döndü! Balkondan aşağı balta fırlattı FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor         
14:23
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı         
11:34
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı         
10:56
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 14:36:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei