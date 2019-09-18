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ESO Tedarikçi Günleri devam ediyor

1 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kente daha fazla iş getirmek ve ihracatı artırmak amacıyla düzenlediği 'ESO Tedarikçi Günleri' etkinliğinin 9'uncusu gerçekleştirdi.

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kente daha fazla iş getirmek ve ihracatı artırmak amacıyla düzenlediği 'ESO Tedarikçi Günleri' etkinliğinin 9'uncusu gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Eskişehir'den satın almak ve iş bağlantıları kurmak için ESO üyeleri ile buluştu. Tersanelerin mal ve hizmet alımlarında kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği sağlaması için teknik yeterliliğe sahip Eskişehirli firmalardan alım yapmasına olanak sağlayan yükümlülüklere uygun ESO üyesi firmalar ile bire bir görüşmelerde yapıldı. Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile gerçekleştirilen ve ESO üyelerinin katılımı ile yapılan Tedarikçi Günleri'nin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "ESO üyesi 16 meslek grubumuz var ve her grup üyeleri kendi meslek alanlarında güzel işlere imza atıyor. Ben inanıyorum ki Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün de ihtiyaçlarına uygun güzel işler Eskişehir sanayisinden çıkacak, en kısa sürede ihtiyaç envanterinizi tamamlıyor olacağız" dedi.


Toplantıda; geçtiğimiz aylarda milli denizaltı projesini hayata geçiren Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün, yurt dışından ürün satın almayı bırakarak yerlileşmeyi hedefledikleri ve devletin de yerlileşmeye katkısı olan üreten sanayicileri destekledikleri belirtildi.


Bu kapsamda açıklamada bulunan Tuğamiral Mehmet Sarı, "Kendi ihtiyacımızı yurt içinden karşılamak istiyoruz ve bu bağlamda tedarikçi olmak isteyen firmaların kabiliyet envanterini çıkarıyoruz. Şimdi denizaltı projesine başlıyoruz ve orada da yüklenici firmalarımıza kazandıracağız. Eskişehir'in de kabiliyet envanterini çıkarmak, herkese göstermek istiyoruz. Lütfen sizler de vazgeçmeyin, ısrarcı olun, sadece bize satmayacaksınız, sizin dünyaya açılan kapınız olacağız" şeklinde konuştu.


Yapılan açılış konuşmalarından sonra Eskişehirli firmaların soruları yanıtlandı. Toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü yetkilileri Eskişehirli iş insanlarını firmalarında ziyaret ederek ikili iş görüşmelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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