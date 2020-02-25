ESO Tedarikçi Günleri gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Eskişehir'in iş potansiyelini artırmak ve yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "ESO Tedarikçi Günleri" etkinliğinin 12.'sini yaptı.



Etkinlik hakkında bilgi veren ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, "Üyelerimiz için yaptığımız projelerden biri olan Tedarikçi Günleri, yeni işbirliklerin doğmasına vesile oluyor. Bu kapsamda bugün ülkemizin en büyük firmalarından ve ihracat şampiyonlarımızdan olan Vestel Şirketler Gurubunun Elektronik kısmını üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Vestel Elektronik yıllık 2,5 milyon dolar ihracat, 1,2 milyon dolarlık satın alma ve Avrupa televizyon pazarında 2'nci sırada yer alan bir firma. Umarız üyelerimiz ve Vestel arasında yeni işbirlikleri sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.



"İşbirliği yapacağız"



ESO 50.Yıl Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vestel'in, Eskişehirli firmalardan alım yapmasına olanak sağlayacak yöntemler konusunda bilgi veren Vestel Elektronik Kıdemli Satın Alma Uzmanı Cemil Şimşek, "Böyle bir organizasyonda firmalar ile birebir iletişim halinde olmayı önemli görüyorum. Bu nedenle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. İnanıyorum ki birlikte güzel işler yapabilir ve iş gücümüzü artırabiliriz" şeklinde konuştu.



Vestel'in ürün gamı ve üretimleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Üretimde yerliliği artırmak bizim temel amacımız. Bu noktada yerli firmalarımızın iş yüklenme isteği bu noktada oldukça önemli. Özellikle beyaz eşya ve elektronik ürünlerde her sene tasarımın değişmesi, teknolojinin gelişmesi ile ürünlerimizi geliştirmek zorundayız. Bu gelişmede bize yardımcı olabilecek iş gücüne sahip Eskişehirli firmalar ile çalışmak isteriz" diye konuştu.



Öte yandan Vestel yetkilileri Ahmet Doğukan Özkan ve Hazar Ezberci ise bilgilendirme toplantısı sonrası Eskişehirli firmaların sorularını yanıtlarken, toplantı sonrası firmalar ile birebir iş görüşmeleri yapıldı. - ESKİŞEHİR