ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üretim tesislerinde çalışanların sağlığının korunması için İl Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; ESO Sağlık Ofisi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı bulunan sanayi çalışanlarına yönelik Covid-19 Aşılama çalışmalarına başlandı. Sağlığın korunması ve üretimin devamlılığı için büyük önem taşıyan Covid-19 aşıları, hastanede sıra beklemeden, talep edilen randevu tarihinde, ESO Hizmet Binasında gerçekleştiriliyor. ESO Aşı merkezimiz haftanın her günü 09.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ESKİŞEHİR