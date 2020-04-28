ESO üyelerine 25 milyon TL'lik destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin 25 milyon TL'lik Nefes Kredisi imkanından faydalanacağı duyuruldu.



Konu hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Korona virüs salgınının etkilerinin sınırlandırılmasına katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Denizbank iş birliğinde üyelerimize 25 milyon TL'lik bir kredi hacmi oluşturduk. Üyelerimize destek olacak bu kredi ayrıca bu zor günlerde firmalarımıza nefes aldıracak" dedi.



Firmalara bir can suyu olacak bu kredinin 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz olacağını kaydeden Kesikbaş, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 faiz oranıyla sunulacağını belirtti.



ESO üyesi firmaların öncelikle odanın web sitesi üzerinden online müracaatla faaliyet belgesi alarak işlem yapacaklarına değinen Kesikbaş, "Reel sektörün önemli üreticileri olan Üyelerimizin üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekmekte. Bizde onların yanındayız" diye konuştu.



Eskişehir Sanayi Odası üyeleri için gerçekleştirilen ve 25 milyon TL kredi imkanı için yapılan görüşmede Denizbank Organize Şube Müdürü Sabri Gümrah Akay, Yunusemre Şube Müdürü Aylin Gürefe, Merkez Şube Müdürü Süleyman Karamanlı ve Bağlar Şube Müdürü Sercan Erbilan yer aldı. - ESKİŞEHİR