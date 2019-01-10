Son Dakika Haberleri: Eso ve Basın Bir Arada

Eso ve Basın Bir Arada

17 dakika önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akşam yemeğine ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Yardımcısı Ahmet Kahveci, Meclis Katip Üyesi Nilay Güneş Erdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu üyeleri Recep Taşel, Ömer Benli, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Rüştü Bozkurt ve Eskişehir'de görev yapan köşe yazarları ve basın mensupları katıldı. Basın mensuplarına seslenerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili konuşan Celalettin Kesikbaş, "Hikayesi dramatik ama sonu güzel olmuş ve inşallah her zaman güzel şekilde gider, daha çok sohbet ettiğimiz seneler olur. Bugün Rüştü Bozkurt hocam da söyledi artık devir, iletişim ve etkileşim devri. Daha çok iletişim daha çok etkileşim ve medyanın, basının gücü bizler için çok değerli. Demokrasinin en önemli mihenk taşı, kontrol noktası. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim, inşallah bundan sonra Eskişehir Sanayi Odası olarak hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

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