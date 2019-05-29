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ESO ve EOSB ortaklığında iftar

38 dakika önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (EOSB) ortaklığında iftar yemeği programı gerçekleştirildi.

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (EOSB) ortaklığında iftar yemeği programı gerçekleştirildi.

ESO ve EOSB Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi çadır etkinlik alanında yapıldı. ESO Başkanı Cemalettin Kesikbaş burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bundan sonra birlik ve beraberlik içinde, hem Sanayi Odası, hem de Organize Sanayi Bölgesi olarak bu tip faaliyetlerde daha sık bulunacağız. Eskişehir ve Türkiye olarak birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günler içindeyiz. Bu anlamda hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte kısa zaman içinde güzel şeyler yapmış olacağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından programa katılanlar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Program, İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı yemek duasıyla sona erdi.

İftar programına; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, çok sayıda sanayici ve firma yöneticileri katıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:43 Kaynak: İHA
Eskişehir, Organize Sanayi Bölgesi, Güncel
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