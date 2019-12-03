ESO ve KMTSO arasında iş birliği protokolü imzaladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.



Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Kesikbaş, amaçlarının ülke genelinde ticareti üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyledi. İki şehir arasında örnek bir ticaret geliştirilebileceğini ifade eden Kesikbaş, "Firmalarımızı sürekli diğer odalarımızla eşleştiriyoruz. Öncelikli olarak İstanbul Sanayi Odası ile başladık. Sonrasında İzmir ve Bursa odalarıyla çalışmalar yapıyoruz. Amacımız ülke genelinde ticaretimizi daha da üst seviyeye çıkartmak. İstanbul'da Eskişehir günleri yapmak için uğraşıyoruz. Kahramanmaraş ile de neden olmasın diyoruz. Çünkü Kahramanmaraş'ta biliyoruz ki ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Bu anlamda katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Gerçekten şirketlerimizi eşleştirebilirsek bu sinerjinin oluşturduğu büyüklükle Türkiye'ye örnek olacak bir ticaret geliştirebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



KMTSO Başkanı Serdar Zabun da, "Kahramanmaraş Türkiye'nin 13. vilayetidir ve çeşitli sosyoekonomik yapılarıyla gelişmiş bir şehirdir. Bugün aynı gelişmişliği göstermiş, bizlere örnek olabilecek Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Stratejik iş geliştirmemiz ile ilgili bir protokol imzalayacağız" dedi.



Konuşmalardan sonra oda başkanları tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Ardından ESO'nun hayata geçirdiği 'Eskişehir'den satın al, Eskişehir kazansın' projesinin slayt gösterisi eşliğinde tanıtımı yapıldı.



Gerçekleşen toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR