ESO Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak, ARUS Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilen Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi'nde (ARUS) yönetim kurulunda yer aldı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi'nin (ARUS) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Geniş bir katılımla Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde (OSTİM) gerçekleşen toplantıda ARUS'un yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi. 'Raylı sistemler milli davamızdır' ilkesiyle yola çıkan ARUS'un yönetim kuruluna, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Albayrak Makine Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Gürhan Albayrak seçildi.

Yapılan seçim sonrası değerlendirmede bulunan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak "Yerli ve milli üretim ilkesiyle çıktığımız bu yolda raylı sistemler sektörünü daha da ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, ülkemizin milli demiryolu endüstrisinin gelişmesini sağlayacak ve ülkemizi birer dünya markası haline getireceğiz. Bu amaç doğrultusunda göreve seçilmemizde tüm ARUS üyelerine katılımları ve destekleri için teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR