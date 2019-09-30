Son Dakika Haberleri: ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü
Son Dakika Güncel Haber

ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü

1 saat önce

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer'in annesi Nazmiye Dinçer hayatını kaybetti.

ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü, System.String[]

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer'in annesi Nazmiye Dinçer hayatını kaybetti.


Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde bu sabah hayatını kaybeden Nazmiye Dinçer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye, milletvekilleri Hacı Özkan ve Cengiz Gökçel ile oda, dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katılırken, katılımcılar, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'e başsağlığı dileklerinde bulundu. - MERSİN

Talat Dinçer, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu
Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESOB Başkanı Dinçer'in acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]